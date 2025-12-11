Argentiinalainen jalkapallolegenda Lionel Messi aloittaa lauantaina kolmen päivän kiertueen Intiassa, ja melkoisella tyylillä: Messi paljastaa tuolloin 21 metriä korkean patsaan – itsestään.

BBC raportoi torstaina, että Messi kiertää muutamassa Intian kaupungissa lauantaista maanantaihin yhdessä Inter Miami -joukkuetovereidensa Luis Suarezin ja Rodrigo De Paulin kanssa. Lauantaina Kalkutassa paljastuva patsas puolestaan on rakennettu 27 päivässä 45 työntekijän voimin, ja korkeutta sillä on tuo massiivinen 21 metriä.

Messiä on jo kunnioitettu patsaalla Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa. Hiljattain Joan Laporta, Messin ex-seuran Barcelonan puheenjohtaja, totesi seuran tekevän töitä saadakseen Messi-patsaan Barcan stadionille Nou Campille.