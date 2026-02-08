Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa pelaavaa Atlanta Falconsia edustava James Pearce junior on pidätetty.

Tulokaskautensa NFL:ssä pelannut 22-vuotias Pearce pidätettiin lauantai-iltana lähellä Miamia, kertoo muun muassa CNN. Pidätys tehtiin kolariin päättyneen takaa-ajon päätteeksi.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisi kutsuttiin tutkimaan perheriitaa, jonka toisena osapuolena kerrotaan olleen Pearcen entinen tyttöystävä, koripallon WNBA:ssa pelaava Rickea Jackson.

Pearcea syytetään kahdesta tappavalla aseella tehdystä törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä vainoamisesta ja poliisilta pakenemisesta.

Falconsin uutistoimisto AP:lle toimittamassa lausunnossa todetaan seuran olevan tietoinen asiasta.

– Keräämme parhaillaan lisätietoja, emmekä kommentoi avointa asiaa tämän enempää.

Tukimiehenä pelaava Pearce äänestettiin tällä kaudella NFL:n kolmanneksi parhaaksi tulokaspuolustajaksi. Falcons varasi hänet viime kevään varaustilaisuudessa ensimmäisellä kierroksella, ja osapuolet solmivat pian tämän jälkeen nelivuotisen ja 16,8 miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

NFL-kausi huipentuu Suomen aikaa ensi yönä pelattavaan Super Bowliin, jossa kohtaavat Seattle Seahawks ja New England Patriots.