



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Patrik Laine sai Montreal Canadiensilta luvan neuvotella muiden NHL-seurojen kanssa | MTV Uutiset





Patrik Laineen tilanteessa uusi käänne – siirto häämöttää Patrik Laineen tulevaisuus näyttäisi olevan jossain muualla kuin Montrealissa. David Kirouac Julkaistu 27.02.2026 17:47

Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi

NHL-toimittaja Pierre LeBrun kertoo Montreal Canadiensin antaneen Patrik Laineen agentille luvan käydä neuvotteluita muiden NHL-seurojen kanssa. Lue myös: Patrik Laineesta uusi siirtohuhu – pysäyttävä havainto Montrealin harjoituksissa: "Kertoo paljon" Laineen kauppaamisesta on liikkunut huhuja jo pidempään ja kaikki merkit viittaavat siihen, ettei seuralla ole käyttöä suomalaishyökkääjälle. Laineen palkkakattoon vaikuttava palkka on tällä kaudella 8,7 miljoonaa dollaria, ja se on Canadiensin toiseksi suurin. LeBrunin mukaan Laineen kauppaaminen ei ole Canadiensille välttämätöntä, mutta kovin todennäköiseltä se vaikuttaa. – Laineen sopimus umpeutuu tämän kauden päätteeksi, joten se ei ole mikään iso juttu. Mutta jos Laine on mahdollista kaupata, Canadiens tekee niin, LeBrun kirjoittaa The Athleticin tämänpäiväisessä artikkelissaan. LeBrunin mukaan Laineen taustajoukkojen ja Canadiensin johtoportaan välinen keskusteluyhtes on positiivinen. – Laineen agentilla Andy Scottilla on lupa neuvotella suoraan muiden seurojen kanssa. Kuulostaa siltä, ​​että kaikki asianosaiset tekevät yhteistyötä asian eteen.

Laineen mahdolliseksi uudeksi seuraksi LeBrunilla on yksi ehdokas ylitse muiden.

– Yksi joukkue, johon Laine voisi mielestäni päätyä, on Los Angeles Kings. Kyllä, he saivat juuri Artemi Panarinin, mutta menettivät Kevin Fialan koko kaudeksi.

Myös The Hockey Writers nostaa Kingsin yhdeksi mahdolliseksi kohteeksi – ovathan seurat tiettävästi jo käyneet keskusteluitakin Laineesta – mutta Seattle Kraken voisi sen mukaan olla vieläkin realistisempi vaihtoehto.

Tätä perustellaan muun muassa sillä, että Kraken on ennenkin ottanut laskelmoituja riskejä alisuorittavien pelaajien kanssa. Seuralla on myös reilusti tilaa palkkakattonsa alla, ja paineet Seattlessa ovat huomattavasti pienemmät kuin Montrealissa.

– Taloudellisesti Seattle pystyy hankkimaan hänet. Strategisesti he voivat perustella sen harkittuna uhkapelinä pikemminkin kuin koko seuran mullistavana siirtona, William Bourget kirjoittaa sivustolla julkaistussa jutussaan.

– Riskit? Lyhytaikaisuus ja johdonmukaisuus. Jos Laine ei vieläkään pärjäisi, Kraken sitoisi palkkakatostaan tilaa epäluotettavaan omaisuuteen. Toisaalta heillä on siihen kyllä varaa.

Laine siirtyi Canadiensiin kesällä 2024 Columbus Blue Jacketsista, jota hän ehti edustaa kolmen ja puolen vuoden ajan. Alku uudessa seurassa oli sähköinen: Laine teki 18 ensimmäisessä ottelussaan 12 maalia.

Maalitehtailu kuitenkin tyrehtyi, ja rooli kutistui. Viimeisissä 41 pelissään Laine on tehnyt Canadiensille vain kahdeksan maalia.

Tällä kaudella Laine on pelannut viisi ottelua. Hän kävi lokakuussa leikkauksessa keskivartalon lihasvamman takia, ja Canadiens arvioi tuolloin hänen poissaolonsa pituudeksi kolmesta neljään kuukautta. Laine palasi harjoituksiin tammikuun alussa.

Pelaajasiirtojen takaraja NHL:ssä on 6. maaliskuuta kello 22 Suomen aikaa.

Mikko Hyytiä MTV Uutiset Mikko Hyytiä työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Sähköposti: mikko.hyytia@mtv.fi