NHL-toimittaja Pierre LeBrun kertoo Montreal Canadiensin antaneen Patrik Laineen agentille luvan käydä neuvotteluita muiden NHL-seurojen kanssa.
Laineen kauppaamisesta on liikkunut huhuja jo pidempään ja kaikki merkit viittaavat siihen, ettei seuralla ole käyttöä suomalaishyökkääjälle.
Laineen palkkakattoon vaikuttava palkka on tällä kaudella 8,7 miljoonaa dollaria, ja se on Canadiensin toiseksi suurin.
LeBrunin mukaan Laineen kauppaaminen ei ole Canadiensille välttämätöntä, mutta kovin todennäköiseltä se vaikuttaa.
– Laineen sopimus umpeutuu tämän kauden päätteeksi, joten se ei ole mikään iso juttu. Mutta jos Laine on mahdollista kaupata, Canadiens tekee niin, LeBrun kirjoittaa The Athleticin tämänpäiväisessä artikkelissaan.
LeBrunin mukaan Laineen taustajoukkojen ja Canadiensin johtoportaan välinen keskusteluyhtes on positiivinen.
– Laineen agentilla Andy Scottilla on lupa neuvotella suoraan muiden seurojen kanssa. Kuulostaa siltä, että kaikki asianosaiset tekevät yhteistyötä asian eteen.