Lassi Lappalainen palaa vuosien jälkeen takaisin HJK:hon kaksivuotisella sopimuksella.

Suomen A-maajoukkueessa yhdeksän kertaa pelannut laitahyökkääjä Lappalainen palaa seitsemän vuoden jälkeen takaisin Suomen pelikentille.

27-vuotias Lappalainen on pelannut vuodesta 2022 lähtien Yhdysvaltojen MLS:n Columbus Crew’ssa. Hänen sopimuksensa loppui vuodenvaihteessa, joten hän saapuu Klubiin vapaana pelaajana.

Lappalaisen maailmankiertue alkoi vuonna 2019, kun hän siirtyi Klubista italialaiseen seuraan Bolognaan. Sieltä hän jatkoi lainalle Kanadan puolelle MLS:ään CF Montrealiin, kunnes hän sai pysyvän sopimuksen Yhdysvaltoihin.

HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen pitää Lappalaista tärkeänä vahvistuksena. Häneltä voidaan odottaa Veikkausliigassa paljon onnistumisia, sillä hän on parhaassa jalkapallopelaajan iässä.

– Lassi tuo sellaisia ominaisuuksia, joita haluamme: nopea laituri, joka on todella hyvä yksi vastaan yksi –tilanteissa. Hän tuntee seuran entuudestaan hyvin, ja hänellä on paljon kokemusta kansainvälisiltä kentiltä. Merkittävää on, että hän tuntee seurakulttuurin ja ymmärtää, mitä klubilaisuus tarkoittaa, Vuorinen sanoo HJK:n tiedotteessa.

Kirjoittaja on MTV:n urheilutoimituksen TET-harjoittelija.