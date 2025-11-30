Suomen jalkapallomaajoukkueessakin esiintyneen Onni Valakarin ja hänen joukkueensa San Diegon huima debyyttikausi MLS:ssä ei kantanut loppuottelupaikkaan Lionel Messin edustamaa Inter Miamia vastaan.

San Diegon kausi päättyi Pohjois-Amerikan MLS-liigassa lohkofinaaleihin. Saksalaistähti Thomas Müllerin edustama Vancouver Whitecaps nujersi joukkueen läntisen lohkon finaalissa 3–1-lukemin.

Valakari pelasi San Diegon keskikentällä 70 minuuttia ja otti avausjaksolla keltaisen kortin. Kalifornialaisjoukkueelle ottelun alku oli painajaismainen, sillä Vancouver karkasi avauskympin aikana kahden maalin johtoon ja iski vielä kolmannen maalin ennen taukovihellystä.

Meksikon maajoukkuemiehen Hirving Lozanon kavennusmaali oli San Diegolle toisella jaksolla laiha lohtu. San Diego päätti ottelun alivoimaisena punaisen kortin myötä.

MLS-kausi oli Valakarille ja San Diegolle silti onnistunut, vaikka finaalipaikka jäikin haaveeksi. Kausi oli vasta San Diegon ensimmäinen MLS:ssä. Valakari liittyi San Diegon riveihin alkuvuodesta lainasopimuksella kyproslaisseura Pafosista ja lunasti laajennusjoukkueessa avauskokoonpanon pelipaikan.

Messi soitti taustaviulua