Jääkiekkoliiga NHL:ssä pelaavan Buffalo Sabresin maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen koki tällä viikolla alavartalovamman, ja hänen pääsynsä Milanon olympiaturnaukseen vaarantui. Tänään torstaina Buffalon valmentaja Lindy Ruff valotti Luukkosen tilannetta.
Ruffin päivityksestä huolimatta on yhä epäselvää, kuinka Luukkosen olympiaosanoton kanssa käy.
– Lindy Ruff sanoi, että Ukko-Pekka Luukkonen on luultavasti sivussa noin viikon. Sabres arvioi hänen tilannettaan sitten taas. Nähtäväksi jää, miten tämä vaikuttaa hänen osaltaan olympialaisiin, The Athletic -sivuston Sabresia seuraava toimittaja Matthew Fairburn kertoi X-viestipalvelussa.
Leijonien muut olympiamaalivahdit ovat Juuse Saros ja Kevin Lankinen.
Suomen pelit Milanossa alkavat keskiviikkona 11. helmikuuta ottelulla Slovakiaa vastaan. Joukkueet voivat siihen asti korvata loukkaantuneita pelaajia.