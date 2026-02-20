Kanadan supertähden Sidney Crosbyn pelaaminen Leijonia vastaan pelattavassa olympiavälierässä on epätodennäköistä, kertoo TSN.

Keskiviikkona Tshekkiä vastaan pelatussa puolivälieräottelussa polvensa loukanneen Crosbyn terveydentilaa on piiloteltu viime päivät mystisen verhon takana. Kanadalaistähden pelikunnosta on tihkunut vain pieniä tietoja.

TSN antoi myöhään torstai-iltana uuden, pienen päivityksen Crosbyn tilanteesta.

– Kuulostaa siltä, että Crosby käy nopeasti jäällä perjantaiaamuna nähdäkseen, mikä tilanne on. Mutta on epätodennäköistä, että hän pelaa Suomea vastaan. Jos hän ei pysty pelaamaan, Nick Suzuki ottaa todennäköisesti hänen paikkansa, TSN:n toimittaja Ryan Rishaug raportoi.

Kanadan päävalmentaja Jon Cooper jätti aiemmin torstaina oven auki Crosbyn mahdolliselle pelaamiselle.

– Meillä on parhaat voimat huolehtimassa hänestä. Katsomme tilannetta päivä kerrallaan. Emme vaaranna kenenkään terveyttä. Mutta jos hän voi pelata, hän pelaa varmasti, Cooper kertoi.

Suomi ja Kanada iskevät yhteen kello 17.40.