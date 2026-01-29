Loukkaantumisvaivojen kanssa paininut Rasmus Ristolainen tipahti jälleen pois Philadelphian kokoonpanosta.
Olympialeijoniin valittu Ristolainen pelasi Flyersin riveissä vain minuutin verran, kun joukkue kohtasi Columbuksen. Hän jätti penkin jo avauserässä. NHL-seuran viestintä kertoi Ristolaisen kärsivän nyt alavartalovammasta.
Ottelu oli Ristolaiselle toinen sen jälkeen, kun hän oli kuusi ottelua sivussa loukkaantumisen vuoksi.
Puolustaja pelasi kauden ensimmäisen NHL-ottelunsa vasta joulukuussa. Sesonki on ollut todella rikkonainen. Häntä on kiusannut aiempi sitkeä ylävartalovamma.
Ristolaiselle olisi tarjolla oletettavasti tärkeä puolustava rooli Leijonien kokoonpanossa Milanon olympialaisissa, kun kiekkoturnaus käynnistyy parin viikon kuluttua.