Kanadan miesten jääkiekkomaajoukkuetta Milano-Cortinan olympialaisissa luotsannut Jon Cooper on seuraavat NHL-ottelun sivussa isänsä kuoleman takia.
Cooperin seura Tampa Bay Lightning kertoi keskiviikkoaamuna paikallista aikaa, ettei päävalmentaja ole mukana illan kotiottelussa Toronto Maple Leafsia vastaan.
Lightning jatkaa huomiseksi vierasotteluun Carolina Hurricanesia vastaan. Cooper on sivussa myös tästä ottelusta.
Cooper palasi juuri Kanadan olympiajoukkueen mukana Milano-Cortinan olympialaisista, joissa joukkue sijoittui hopealle hävittyään loppuottelussa Yhdysvalloille jatkoajalla maalein 1–2.