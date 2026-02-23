Olympialaisissa loukkaantuneesta Mikko Rantasesta on tihkunut pieniä lisätietoja.
Rantanen joutui jättämään Leijonien ja Slovakian välisen olympiapronssiottelun väliin alavartalovamman vuoksi. Sen enempää tietoa vamman vakavuudesta ei Leijonien riveistä annettu.
Nyt Rantasen tilanteesta on saatu hieman lisätietoja Sportsnetin sisäpiiritoimittajan Elliotte Friedmanin toimesta.
– Uskon, että on hän sivussa jonkin aikaa. En usko, että kyseessä on kauden päättävä vamma, mutta hän on sivussa jonkin aikaa, Friedman toteaa 32 Thoughts -podcastissa.
Rantanen iski olympiakaukalossa kuusi (2+4) tehopistettä viidessä ottelussa. NHL:ssä Rantanen on ollut Dallas Starsin kantavia voimia ja takonut 54 pelissä 69 pistettä.
Dallasin kausi jatkuu torstain vastaisena yönä Suomen aikaa kotiottelulla Seattle Krakenia vastaan.