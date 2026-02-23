NHL:ssä pelaavan Buffalo Sabresin suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkonen on toipunut jälleen pelikuntoon.

26-vuotias Luukkonen loukkaantui 28. tammikuuta Toronto Maple Leafsia vastaan pelatussa ottelussa. Loukkaantumisen vuoksi Luukkonen joutui myös jättämään Milano-Cortinan olympialaiset väliin.

Nyt suomalaisvahdista on kuitenkin saatu hyviä uutisia. Luukkonen palasi Buffalon harjoitusvahvuuteen jo viime viikolla ja on pelikuntoinen, kun NHL-pelit jatkuvat olympiatauon jälkeen torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

26-vuotias Luukkonen on pelannut tällä kaudella 21 ottelua torjuntaprosentilla 90,3.