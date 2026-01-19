Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on yhä mukana kisassa Euroopan keskuspankin seuraavaksi varapääjohtajaksi.

Euroalueen maiden ministerit eli niin sanottu euroryhmä valinnee tänään ehdokkaansa Euroopan keskuspankin (EKP) seuraavaksi varapääjohtajaksi. Euroryhmän kokous alkaa alustavien tietojen mukaan Brysselissä kello 16 Suomen aikaa. Suomea edustaa kokouksessa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.)

Mukana varapääjohtajakisassa on myös Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, jota Suomen hallitus on ajanut tehtävään. Rehn korosti vastikään omaa sopivuuttaan Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle pitämässään puheessa.

Rehn ei ole kisassa ennakkosuosikki, vaikka häntä pidettiinkin aiemmin yhtenä kärkiehdokkaista.

Kisassa vahvoilla ovat etenkin Latvian keskuspankin johtaja Martins Kazaks, sekä Portugalin keskuspankin entinen johtaja Mario Centeno, joita Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan ryhmäjohtajat päätyivät suosittelemaan tehtävään.

Talous- ja valiokunta ei kuitenkaan päätä nimityksestä, ja euroryhmä voi päätyä myös toisenlaiseen ratkaisuun.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) korosti eilen pääministerin haastattelutunnilla, että hallitus on tehnyt töitä Rehnin valinnan eteen, ja pyrkinyt vaikuttamaan etenkin jäsenmaiden hallitusten kantoihin.

– Nyt on kyse euroalueen maiden kannoista, ja niihin me pyrimme viimeiseen asti vaikuttamaan. Olen ollut yhteydessä muun muassa Saksan liittokansleriin, ja yhteydenpidot vielä jatkuvat. Rehn on ehdottoman pätevä, Orpo sanoi Ylellä.

Rehniä ei vastusteta

Suomen vaikuttamistyöstä huolimatta Rehn ei ole suurimpien parlamenttiryhmien ykkösehdokas.

Toisaalta yksikään ryhmä ei vastusta häntä, ja Rehniä kuvaillaan MTV Uutisille hajuttomaksi kompromissiehdokkaaksi, joka voisi tulla valituksi esimerkiksi poliittisten diilien seurauksena.

Varapääjohtajan valintaan voi kytkeytyä myös muita poliittisia neuvotteluja ja -nimityksiä. Myös EKP:n pääjohtaja nimitetään ensi vuonna.

EKP:n varapääjohtajan pesti on merkittävä, sillä EKP ohjaa päätöksillään muun muassa koko euroalueen, myös Suomen korkotasoa, mikä heijastuu muun muassa hintojen nousuun ja talouskasvuun.

Euroryhmän kannan jälkeen valinnan varapääjohtajasta tekee Eurooppa-neuvosto eli EU:n huippukokous.