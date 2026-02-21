Ulkoministeri Elina Valtonen haluaa määräenemmistöpäätökset käyttöön EU:ssa.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) arveli TV1:n Ykkösaamussa, että Unkarissa huhtikuussa käytävät vaalit aiheuttavat vastaan hankaamista Ukrainan lainapaketin hyväksymisessä.

Unkari uhkaa estää EU:n 90 miljardin euron lainapaketin Ukrainalle. Unkarin pääministeri Viktor Orban uhkasi perjantaina käyttävänsä veto-oikeuttaan EU:n lainapakettiin, ellei Ukraina palauta venäläisen öljyn toimituksia Unkariin kulkevaan öljyputkeen.

– Voi olla, että senkin takia on ehkä tarve näyttäytyä tällaisena kiusankappaleena vielä entistä vahvemmin EU:n sisällä.

Valtonen toivoo, että Unkari "saadaan riviin".

– Eilen tosiaan tuli tämä tieto, että he uhkaavat käyttää veto-oikeuttaan tässä kysymyksessä. Nyt katsotaan, minkälainen päätöksenteko tästä vielä uupuu, ja sitten toivotaan, että Unkari saadaan päätöksentekoon mukaan.

Määräenemmistö

Valtosen mukaan EU:n päätöksentekoa tulee kehittää kohti määräenemmistöpäätöksiä, jotta yksittäinen maa ei voi estää keskeisiä hankkeita.

– Viime kädessä nämä ovat neuvottelukysymyksiä, mutta ei voi olla niin, että koko EU, ja varsinkaan aivan keskeiset asiat, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ovat ikään kuin yksittäisen maan, ja varsinkaan sen poliittisen valtataistelun, panttivankina, Valtonen sanoi.