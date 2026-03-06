Oppositiopuolue vihreät tyrmää hallituksen kaavaileman esityksen ydinaserajoitusten muuttamisesta.

Suunnitelmien mukaan ydinräjähteiden tuominen Suomeen ja niiden kuljettaminen Suomen kautta olisi jatkossa mahdollista, jos se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteistyöhön.

Vihreät kertoo tiedotteessaan pitävänsä kiinni pitkäaikaisesta kannastaan ajaa ydinaseetonta Suomea.

Myös oppositiopuolueet SDP ja vasemmistoliitto ovat kertoneet vastustavansa aiottua esitystä.

