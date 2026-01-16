Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kisaa Euroopan keskuspankin varapääjohtajan paikasta. Rehn ei yltänyt EU:n parlamentin suosikiksi, mutta hän pyrkii nyt vaikuttamaan valintaan julkisuuden kautta.

Suomen Pankin pääjohtajalla Olli Rehnillä vaikuttaa olevan yhä tahtoa ja halua nousta Euroopan keskuspankin (EKP) varapääjohtajaksi.

Suomen Pankki tiedotti tänään englanniksi Rehnin julkaisseen EU:n parlamentille pitämänsä puheen Suomen Pankin verkkosivuilla.

Englanniksi tehty julkaisu vihjaa siitä, että Rehn pyrkii vakuuttamaan vielä EU:n valtiojohtajat pätevyydestään. Suomen hallituksen tuki hänellä jo on.

Kirjoituksessaan Rehn korostaa muun muassa kokemustaan niin EU:n komissiossa kuin EKP:n neuvostossa.

– Tulevaisuutta ajatellen kaksi kolmasosaa EKP:n neuvostosta — mukaan lukien pääjohtaja — vaihtuu alle kahden vuoden sisällä. Pelkkä kokemus ei ole tae, mutta se tuo näkökulmaa ja vakautta. Uskon, että taustani auttaisi tarjoamaan institutionaalista jatkuvuutta tämän siirtymävaiheen aikana, Rehn kirjoittaa.

Hakemus vastatuulessa

Ainakin uutistoimisto Reutersin mukaan EU-parlamentin raha- ja talousvaliokunta olisi haastattelujen jälkeen suosittanut varapääjohtajaksi Latvian Martins Kazaksia ja Portugalin Mario Centenoa.

Tämän perusteella Rehnin hakemus olisi vastatuulessa, mutta poliittinen prosessi on vielä kesken ja paljon voi yhä tapahtua.

– Euroopan parlamentin koordinaattorien tekemä järjestys heijastaa poliittisia mieltymyksiä, ei arvioita ehdokkaiden ammatillisesta pätevyydestä tai henkilökohtaisesta integriteetistä, Rehn painottaa tiedotteessa.

Ehdotuksen uudesta varapääjohtajasta tekevät euroalueen valtiovarainministerit ensi maanantaina euroryhmässä. Lopullinen valinta on Eurooppa-neuvostolla, jonka muodostavat EU-maiden pääministerit tai muut valtiojohtajat.

Poliittisessa prosessissa voidaan tarkastella ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös esimerkiksi EKP:n neuvoston jäsenien alueellista jakautumista eri maiden välillä, pienten maiden vaikutusvaltaa sekä eri hakijoiden poliittista taustaa.

Ensi maanantaina selviää, saiko Rehnin kirjoitus aikaan hyvää hänen valinnalleen.

Nykyisen varapääjohtajan Luis de Guindosin kausi päättyy toukokuussa 2026.