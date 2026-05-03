Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat keskustelleet Armenian Jerevanissa drooneista, joiden epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa viime yönä. Asiasta kertoo Yle.
Orpo kertoo Ylelle tuoneensa esille, että Suomi tukee Ukrainaa ja ymmärtää sen puolustautumisen. Orpon mukaan ei silti ole hyväksyttävää, että Suomen ilmatilaan eksyy drooneja.
Jerevanissa alkaa huomenna Euroopan poliittisen yhteisön kokous, jossa Orpo edustaa Suomea ja johon myös Zelenskyi osallistuu.
Zelenskyi kertoo ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista
Zelenskyi kertoo ehdottaneensa pääministeri Orpolle Suomen ja Ukrainan kahdenvälisen kumppanuuden vahvistamista. Zelenskyi sanoo X-viestipalvelussa, että hän esitti droonisopimuksen allekirjoittamista. Zelenskyi myös kiittää Suomea Ukrainan tukemisesta.
Zelenskyi on aiemmin kertonut Ukrainan esittävän kumppaneille droonisopimuksia, joiden myötä Ukraina tarjoaisi niille muun muassa asetuotantoaan ja -osaamistaan.