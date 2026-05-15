Husin sairaalat toimivat normaalisti aamun drooniuhasta huolimatta.
Hus kertoo, että yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta henkilökunta saapui suunniteltuihin työvuoroihinsa ajoissa. Henkilökuntaa on myös ollut riittävästi potilashoitoon.
– Sain tiedon, että muutama potilas on myöhästynyt aamulla suunnitellusta toimenpiteestä, mutta toimenpiteet pystytään tekemään ja aikataulut saadaan kurottua päivän aikana kiinni, sanoo johtajaylilääkärin sijaisena toimiva Jukka Louhija tiedotteessa.
Aamuyön tilannetta seurattiin Husin tilannekeskuksessa.
Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Tiedotteessa alueen ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Vaaratiedote purettiin seitsemän maissa. Helsingin Sanomien mukaan jopa kymmenet hoitajat ehtivät perua drooniuhan vuoksi koko työpäivänsä. Asiasta kertoi lehdelle Meilahden sairaalan pääaulan neuvonnan palvelutyöntekijä.