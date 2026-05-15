112 Suomi -mobiilisovelluksen teknistä vikaa selvitetään parhaillaan.

Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio kertoo, että 112 Suomi -mobiilisovelluksessa havaittiin perjantaiaamuna tekninen häiriö.

– Vaaratiedote kun annettiin, se meni ihan normaalisti läpi, mutta sitten vaara ohi -tiedote ei jostakin syystä onnistunutkaan, Vainio kertoo MTV Uutisille.

Vaaratiedote annettiin varhain perjantaiaamuna kello 3.54 ja vaaran kerrottiin olevan ohi 7.06. MTV Uutisten tietojen mukaan osa käyttäjistä vastaanotti vaara ohi -ilmoituksen vasta yhden tai kahden tunnin viiveellä.

Osa käyttäjistä on lisäksi kertonut, ettei alkuperäinen vaaratiedote tullut heille lainkaan. Vainion mukaan tämä saattaa johtua siitä, että sovelluksen uutta versiota ei ollut päivitetty.

Teknisen vian syytä selvitetään parhaillaan.

– Ei ole vielä mitään arviota siitä [syystä]. Järjestelmän rakentajan kanssa selvitetään sitä, Vainio tarkentaa.

112 Suomi -mobiilisovelluksella on valtakunnallisesti kaksi miljoonaa käyttäjää. Vainio ei tarkenna, kuinka moni käyttäjistä asuu nimenomaan Uudellamaalla.

Uudellemaalle annettiin perjantaiaamuna vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista. Puolustusvoimilla ei kuitenkaan ole havaintoja drooneista, kertoi viestintäasiantuntija Henrik Gahmberg MTV Uutisille aikaisemmin.

