Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defencen osakekurssi avautui tänään rajuun laskuun Helsingin pörssissä.
Talousvaikeuksiin päätyneen Summa Defencen osake oli aamupäivällä noin 30 prosentin alamäessä.
Puolustusalan yhtiö Summa Defence tiedotti keskiviikkoiltana, että sen nykyinen käyttöpääoma ei ilman uusia järjestelyjä riitä yhtiön seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin eikä strategian toteuttamiseen suunnitellussa laajuudessa.
Tämänhetkisen ennusteen perusteella yhtiön käyttöpääoman arvioidaan riittävän noin kahdeksi kuukaudeksi.
Summa Defencen mukaan sen maksuvalmiustilanne on tällä hetkellä erittäin kireä.