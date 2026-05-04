Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi on viestinyt Ukrainalle jyrkin sanankääntein, että droonien harhautuminen Suomeen on paheksuttavaa.

Suomen ilmatilassa havaittiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kaksi droonia.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan drooneja pystyttiin seuraamaan "aika hyvin" Hornet-hävittäjällä ja maavoimien helikopterikalustolla, mutta niitä ei päätetty ampua alas.

– Ne on tunnistettu drooneiksi, ja siinä tilanteessa on tehty arvio, ettei niitä ole pudotettu.

Häkkänen ei avaa tarkemmin, miksi puolustusvoimat päätti olla ampumatta droonia alas. Hän sanoo, että päätöksissä punnitaan muun muassa sitä, millaista vaaraa tilanteesta aiheutuu asutukselle.

Jyrkkiä sanankäänteitä Ukrainalle

Häkkäsen mukaan Ukrainan valtiojohdolle on viestitty "jyrkin sanankääntein" , että Suomi paheksuu droonien harhautumista alueelleen.

– Meidän ilmatilan käyttäminen mihinkään tällaisiin operaatioihin on yksiselitteisesti kielletty.

Häkkäsen mukaan asiasta on keskusteltu Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja puolustusministeri Myhailo Fedorovin kanssa.

– Olemme kertoneet erittäin voimakkaasti Ukrainan valtionjohdolle, että myös harhautuneet, huolimattomuudesta johtuvat droonit ovat paheksuttava asia.

– Heidän pitää suunnitella omat operaationsa niin, että harhautumisen riski Venäjän häirinnän yhteydessä pienenee, eikä tällaista tapahdu. Tästä tapauksesta tulemme myös keskustelemaan Ukrainan puolustusministerin kanssa ylihuomenna (keskiviikkona), Häkkänen sanoo.