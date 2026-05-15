MTV Uutisille puheenjohtajan langettava lääkäriavusteiseen itsemurhaan liittyvästä uutisoinnista

Julkaistu 37 minuuttia sitten

MTV Uutiset on saanut Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan Eero Hyvösen tekemän langettavan päätöksen artikkelista, joka käsitteli lääkäriavusteista itsemurhaa. Kantelu ja päätös kohdistuvat MTV Uutisten 18.7.2025 julkaisemaan juttuun Slovenia laillisti lääkäriavusteisen itsemurhan. Julkisen sanan neuvoston tekemän päätöksen mukaan jutussa oli olennainen asiavirhe, jonka toimitus korjasi puutteellisesti. Lue päätöksestä tarkemmin JSN:n verkkosivuilta. Julkisen sanan neuvoston päätös ja perustelut: Langettava päätös 10098/MTV/25

Asia: olennainen asiavirhe Jutussa väitettiin virheellisesti, että tietyt Euroopan maat olisivat laillistaneet eutanasian, vaikka tosiasiassa ne sallivat ainoastaan lääkäriavusteisen itsemurhan. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka toimitus korjasi riittämättömällä tavalla ja vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Kantelu 28.7.2025 Kantelu kohdistuu MTV Uutisten 18.7.2025 julkaisemaan juttuun, joka puolestaan perustui uutistoimisto STT:n välittämään uutiseen. Kantelun mukaan jutussa oli kaksi olennaista asiavirhettä: Ensinnäkin siinä väitettiin, että Slovenian parlamentti olisi laillistanut eutanasian, vaikka tosiasiassa se oli laillistanut vain avustetun itsemurhan. Toiseksi jutussa väitettiin kantelun mukaan virheellisesti, että eutanasia olisi mahdollinen myös Sveitsissä ja Itävallassa, vaikka näissäkin maissa vain avustettu itsemurha on mahdollinen. Kantelijan pyynnöstä huolimatta MTV Uutiset ei oikaissut virhettä Slovenian parlamentin hyväksymästä laista, vaikka STT oli lähettänyt asiakkailleen juttua koskevan oikaisun. Kantelija katsoo MTV:n toimineen Journalistin ohjeen 35 vastaisesti.

Päätoimittajan vastaus 9.3.2026

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen toteaa vastauksessaan kantelijan pyytäneen oikaisua 18.7.2025 julkaistuun uutiseen, jossa väitettiin Slovenian parlamentin äänestäneen eutanasian sallimisen puolesta. Tosiasiassa Slovenia oli sallinut lääkäriavusteisen itsemurhan. Kyse oli alun perin STT:n julkaisemasta uutisesta, jonka STT itse oikaisi seuraavana päivänä.

MTV pahoittelee sitä, ettei uutista oikaistu asianmukaisesti ajallaan. Päätoimittajan mukaan vuorossa oleva verkon uutispäällikkö seuraa normaalisti STT:n oikaisuja tarkoin, jotta virheet tulevat asianmukaisesti ja nopeasti korjattua.

Erikoiseksi tämän tapauksen tekee päätoimittajan mukaan se, ettei oikaisua tehty myöskään kantelijan yhteydenoton tai väitetyn yhteydenoton jälkeen.

Päätoimittajan mukaan MTV kävi tapauksen selvittämiseksi läpi sekä uutiset@mtv.fi -sähköpostilaatikon että vastaavan päätoimittajan, uutispäätoimittajan ja julkaisupäällikön sähköpostit, joihin kaikkiin kantelija kertoo lähettäneensä oikaisupyynnön. Kantelijan sähköpostiviestiä ei kuitenkaan löytynyt mistään näistä, edes roskaposti-kansioista.

MTV myöntää kuitenkin virheensä siinä, ettei STT:n oikaisua noteerattu, kuten asiaan kuuluu. Tämä on päätoimittajan mukaan voinut johtua siitä, että kaikki vakituiset verkon uutispäälliköt olivat tuolloin lomalla ja tehtävää hoiti sen kaikkiin rutiineihin tottumattomampi toimittaja.

MTV korostaa, ettei toimituksella ole pienintäkään syytä jättää korjaamatta ilmiselvää virhettä, jos sellainen tulee toimituksen tietoon. Vastaavia virheitä korjataan päätoimittajan mukaan toimituksessa viikoittain.

Kantelun kohteena olevan jutun virheet korjattiin toimituksen verkkosivuille. Virheellinen väite eutanasian laillistamisesta oli kanteluvastausta laadittaessa kuitenkin yhä jutun vanhassa Url-otsikossa (https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/slovenia-laillisti-eutanasian/9191330).

Ratkaisu

JO 35: Olennainen asiavirhe on korjattava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tullut toimituksen tietoon, ja niin, että se tavoittaa yleisön mahdollisimman kattavasti. [– –] Korjauksen yhteydessä yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

MTV Uutiset julkaisi uutistoimisto STT:n laatiman jutun, jonka mukaan Slovenia olisi laillistanut eutanasian. Jutussa väitettiin myös, että aiemmin eutanasian olisivat mahdollistaneet Euroopan maista Sveitsi, Hollanti, Belgia ja Itävalta. Saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta MTV korjasi juttuaan. Korjausmerkinnän mukaan jutussa aiemmin käytetty termi eutanasia oli korjattu lääkäriavusteiseksi itsemurhaksi.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lääkäriavusteisen itsemurhan sekoittuminen eutanasiaan oli olennainen asiavirhe. Päätoimittajakin myöntää, että toimituksen olisi pitänyt korjata virhe STT:n lähetettyä asiakkailleen sitä koskevan oikaisun. MTV korjasi juttua vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Neuvosto huomauttaa lisäksi, että korjauksesta tulisi käydä selvästi yksilöiden ilmi, mitä virheitä jutusta on korjattu ja miten. Tässä tapauksessa juttuun jälkikäteen tehty korjausmerkintä oli ylimalkainen, eikä siitä käynyt ilmi, että alun perin jutussa oli virheellisesti väitetty eutanasian olevan laillinen myös Sveitsissä ja Itävallassa. Toimituksen olisi tullut tarkistaa tämäkin asia siinä vaiheessa, kun se sai tiedon juttuun kohdistuneesta korjauspyynnöstä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV Uutiset on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 35, ja antaa sille huomautuksen.

Päätöksen teki puheenjohtaja Eero Hyvönen.

Ratkaisu tehty: 7.5.2026



