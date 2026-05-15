Lentoyhtiö Finnair on perunut perjantaina 19 meno-paluu -lentoa Uudenmaan droonivaaran vuoksi.
Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Mari Kanerva kertoo, että osa lennoista ohjattiin varakentille, muun muassa Rovaniemelle. Useimmille matkustajille löydettiin korvaava yhteys.
– Olemme järjestäneet uudelleenreitityksen seuraaville mahdollisille lennoille. Useimmat lennot ovat olleet Euroopan tai kotimaan lennoille, joten matkustajat pääsevät lennoille vielä tänään, Kanerva sanoo.
– Jos sopivaa lentoa ei löydy, asiakas saa lipun hinnan takaisin.
Lennot saattavat myöhästellä vielä päivän mittaan.
– Heijastevaikutuksia voi olla. Tässä vaiheessa vaikea sanoa kuinka paljon lennot mahdollisesti myöhästyvät. Jos tulee pidempää viivettä, niin asiakas saa meiltä siitä suoraa tiedon, Kanerva kertoo.