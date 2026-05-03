Miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Itä-Suomessa, puolustusministeriö tiedottaa.

Suomen rajojen sisäpuolella on havaittu miehittämätön lennokki viime yönä Suomen aikaa.

Ilmavoimat havaitsi aamuyöllä Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan lentäneen droonin. Ministeriön mukaan droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Lennokki ei ole enää Suomen ilmatilassa.

Kuvan lennokki ei liity tapaukseen.

Tapausta tutkii Rajavartiolaitos.

Ylen toimittaja Mikko Rita oli viime yönä Haminan saaristossa Tammion saaressa ja kuuli aamuneljästä alkaen useita hävittäjien lentoja noin puolentoista tunnin ajan. Hän kertoi kuulohavainnoistaan Ylelle.

– Kaksi selkeää kovaa jymähdystä, joihin liittyi mökin ikkunoita tärisyttänyt paineaalto, Rita kertoo muutaman minuutin välein kuuluneista kumahduksista.

Rita kertoo käyneensä ulkona ja näki maalta merelle lentäneen hävittäjän.

Ukraina jatkoi drooni-iskujaan lähelle Suomen rajaa

Ukraina on iskenyt jälleen drooneilla Venäjälle Leningradin alueelle lähelle Suomen rajaa. Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan alueella ammuttiin alas lauantain ja sunnuntain välisenä yönä noin viisikymmentä ukrainalaista droonia.



Ukrainan Venäjälle tekemien iskujen vuoksi Viron kaakkois- ja koillisosiin annettiin aamuyöstä hälytys mahdollisesta ilmauhkasta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Puoli kuuden aikaan aamulla uhan kerrottiin olevan ohi. Ukraina iski yöllä myös lukuisille muille alueille lähellä Venäjän länsirajaa, Venäjän puolustusministeriöstä kerrotaan.