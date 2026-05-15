Anaheim Ducksin suomalaistähti Mikael Granlund nieleskeli pettymystään Vegas Golden Knightsille kärsityn pudotuspelisarjatappion jälkeen.

Anaheimin NHL-kausi päättyi toisella pudotuspelikierroksella 2–4-sarjatappioon Vegasille. Ratkaiseva kuudes peli päättyi vierasjoukkueen 5–1-voittoon.

Ilta lähti Ducksin osalta nopeasti väärille raiteille.

– Emme vain olleet tarpeeksi nopeita, emme pelanneet hyvin, emme olleet teräviä. Kun päästää maalin minuutin jälkeen joutuu heti jahtaamaan peliä. Se ei ole voittava resepti pudotuspeleissä, Granlund kommentoi medialle pukuhuoneessa.

Vegas johti 3–0 avauserän jälkeen. Granlund teki itse 1–3-kavennuksen ylivoimalla hieman ottelun puolivälin jälkeen.

– Meillä oli kaikki mahdollisuudet voittaa tuo joukkue, suomalaishyökkääjä totesi.

Anaheimilla on kasassa nuori ja lupaava joukkue. Monelle pelaajalle nämä olivat ensimmäiset kokemukset NHL-pudotuspeleistä.

– Tämä joukkue tulee olemaan hyvä pitkän aikaa, mutta nyt joudumme odottelemaan seuraavaa kautta. Halusimme tehdä jotain tällä kaudella. Liigassa on kuitenkin paljon hyviä joukkueita, kuten tänään näimme. Ei tämä ole helppoa.