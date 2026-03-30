Suomen pitää panostaa droonien torjuntaan, sanoo keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
Suomeen putosi eilen kaksi ukrainalaisdroonia, joista toinen on tunnistettu ukrainalaiseksi. Ukraina vahvisti myös toisen Suomeen pudonneen droonin ukrainalaiseksi maanantaina ja pyysi anteeksi asiaa. Ukrainan ulkoministeriön mukaan syynä oli todennäköisesti Venäjän häirintä.
Toista droonia Puolustusvoimat ei pystynyt seuraamaan loppuun saakka, eikä näin ollen ollut varmuutta, mihin drooni putoaisi.
Entinen puolustusministeri, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen pitää tapausta osoituksena siitä, että droonien merkitys nykyaikaisessa sodankäynnissä on kasvanut.
– Nähtävästi kyse oli Ukrainasta tulleista drooneista, jotka luultavimmin oli GPS-häirinnällä tai muutoin saatu lentämään Suomen puolelle. Tämä kaiken kaikkiaan muistuttaa droonien merkityksestä nykyaikaisessa sodankäynnissä.
Kaikkonen pitää ongelmallisena, että toinen drooni päätyi Suomeen ilman, että Puolustusvoimat pystyi seuraamaan sitä loppuun asti.
– Kyllähän se ongelma on, jos näitä päätyy aivan sellaisiin kohteisiin, mihin niitä ei ole suunnattu, tässä tapauksessa Suomeen. Totta kai se on ongelma.
Olisiko drooni voinut tippua esimerkiksi keskelle asutusta?
– Oikein huonolla tuurilla sekin olisi ollut mahdollista. Ei sellaista voi poissulkea.