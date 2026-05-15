Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, enteilee euroviisufinaalin esiintymispaikka 17 Suomelle hyvää.
Lauantaina kilpailtavan euroviisufinaalin esiintymisjärjestys julkistettiin torstain ja perjantain välisenä yönä. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17.
Esiintymispaikka voi enteillä menestystä, sillä Suomelle historian toistaiseksi ainoan euroviisuvoiton tuonut Lordi nousi lavalle esiintymispaikalta 17 Ateenan Euroviisuissa vuonna 2006. Lordi voitti kilpailun 292 pisteellä. Eroa toiselle sijalle tulleeseen Venäjään oli 44 pistettä.
Lordi esiintyy lauantain euroviisufinaalissa.IMAGO/SKATA/ All Over Press