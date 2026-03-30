Hävittäjät eivät ole paras ratkaisu hitaita lennokkeja vastaan ja drooniparvien hyökkäyksiin tarvitaan uusia torjuntakeinoja, sanovat asiantuntijat. Kouvolan lähelle päätyneet lennokit ovat voineet ajautua sivuun häirinnän, vikojen tai osumien seurauksena.

Droonien torjuntateknologiaa kehittävä Sensofusionin tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen arvioi, että hitaasti liikkuvien ja isoina joukkoina lähetettävien drooniparvien torjuntaan tarvitaan perinteisten keinojen rinnalle uusia ratkaisuja.

Drooneista keskusteltiin Huomenta Suomessa, missä käytiin läpi myös sitä, miksi Kouvolan lähelle päätyneet droonit saattoivat harhautua sekä miten hylyistä voidaan selvittää niiden alkuperä.

Hyppönen toi lähetykseen mukanaan torjuntadroonin ja kuvaili, miten hyökkäyksissä usein käytettäviä kiinteäsiipisiä drooneja voidaan torjua. Hänen mukaansa drooneja voi ampua alas perinteisellä ilmatorjunnalla, ja niitä voidaan torjua myös ilmasta hävittäjillä.

– Mutta hävittäjät eivät ole ihan parhaita hitaasti liikkuvan, halvan ja periaatteessa massoittain käytettävän droonihyökkäyksen torjumiseen.

Torjuntadroonit lentävät nopeasti

Hyppösen mukaan torjuntadroonit on kehitetty reagoimaan nimenomaan sellaiseen uhkaan, jossa hyökkäysdrooneja käytetään suurina määrinä.

Hyppönen kuvailee, että halvat interceptor- eli torjuntadroonit lentävät nopeammin kuin kiinteäsiipiset droonit. Niitä voidaan valmistaa halvalla suuria määriä ja lähettää siivellisten droonien perään.

– Tämä on Suomessa suunniteltu ja Suomessa tehty torjuntadrooni. Kyseessä on meillä Sensofusionissa rakennettu järjestelmä, joka on parhaillaan testauksessa, Hyppönen kertoi esitellessään Huomenta Suomessa yhtiönsä kehittämää lennokkia.

Häirintä ja viat voivat viedä droonin väärään paikkaan

Samassa Huomenta Suomen keskustelussa vieraillut Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.), toteaa, että Venäjä on pitkään häirinnyt satelliittinavigointiyhteyksiä Kaliningradin ja Pietarin alueelta, mikä on vaikuttanut laajalti Itämeren alueelle yleensä.