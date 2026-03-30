Poliisi selvittää, onko Luumäelle eilen sunnuntaina pudonnut drooni räjähtänyt. Putoamispaikan ympäristöstä on löytynyt maahan levinneitä osia.
Toinen Kaakkois-Suomeen eilen sunnuntaina pudonneista miehittämättömistä ilma-aluksista on tehty poliisin mukaan eilisiltana vaarattomaksi hallitusti räjäyttämällä.
Poliisin mukaan räjäytys tehtiin, koska Kouvolan pohjoispuolelle tippuneessa aluksessa oli alustavan viranomaisarvion mukaan kiinni räjähteitä.
Kaakkois-Suomeen tippuneisiin miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvien tapahtumien selvittäminen jatkuu nyt viranomaisyhteistyössä.
Keskusrikospoliisi jatkaa poliisin tiedotteen mukaan esitutkintaa ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos jatkaa alueiden eristämistä Kouvolan pohjoispuolella ja Luumäellä, johon tippui kaksi miehittämätöntä ilma-alusta sunnuntaina.
Puolustusvoimien virka-apuosastot ovat tukeneet poliisia.
– Kahta henkilöä lukuun ottamatta kaikki alueelta evakuoidut henkilöt pääsivät palaamaan yöksi koteihinsa, ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.
Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston sukeltaja tutkimassa ilma-aluksen osia Luumäellä.Rajavartiolaitos
Droonissa kiinni räjähtämätön taistelukärki
Kouvolan pohjoispuolelle tippuneessa ilma-aluksessa oli alustavan viranomaisarvion mukaan kiinni räjähtämätön taistelukärki, minkä vuoksi ilma-alus räjäytettiin hallitusti kello 23.26 aikaan eilen.