MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Keskusrikospoliisi jatkaa poliisin tiedotteen mukaan esitutkintaa ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos jatkaa alueiden eristämistä Kouvolan pohjoispuolella ja Luumäellä, johon tippui kaksi miehittämätöntä ilma-alusta sunnuntaina.

Kaakkois-Suomeen tippuneisiin miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvien tapahtumien selvittäminen jatkuu nyt viranomaisyhteistyössä.

Luumäen drooni ehkä räjähtänyt?

Luumäellä poliisi ja Rajavartiolaitos ovat tehneet paikkatutkintaa putoamispaikan ympäristössä eilen ja tänään. Viranomaiset selvittävät, onko ilma-alus räjähtänyt maahan pudotessa.

Luumäen putoamispaikan ympäristöstä on löytynyt maahan levinneitä ilma-aluksen osia, ja osien etsinnät jatkuvat tänään viranomaisten yhteistyönä.

Poliisi on myös selvittänyt epäiltyä ilma-alushavaintoa Kymenlaakson Pyhtäällä, mutta selvityksissä on tullut ilmi, että havainnot todennäköisesti liittyvät Kouvolan ja Luumäen tapauksiin.

– Esitutkinta etenee sitä mukaa kun tapahtumapaikat saadaan työturvallisiksi, ja kun osia saadaan taltioitua ja tutkittua, rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista kertoo.

Keskusrikospoliisi ja Rajavartiolaitos ovat sopineet yhteisen tutkintaryhmän perustamisesta tapauksen selvittämiseksi.

Älä lähesty, äläkä koske!

Poliisi korostaa sitä, että jos kansalaiset havaitsevat maastossa sunnuntain tapahtumiin mahdollisesti liittyviä laitteiden osia tai muuta asiaan liittyvää, havaittuja kohteita ei missään oloissa saa lähestyä eikä niihin saa koskea.