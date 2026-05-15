Pääministeri ja viranomaiset pitävät tiedotustilaisuuden tämän aamuisesta drooniuhasta Uudellamaalla.

Pääministeri Petteri Orpo aloitti tiedotustilaisuuden sanomalla, että moni on varmasti herännyt droonivaroitukseen.

– Osa saattoi herätä Hornet-hävittäjien jylinään. Viranomaiset saivat aamyuyöllä tiedon, että Suomen alueelle voi harhautua drooneja, Orpo sanoi.

Hän lisäsi, että drooneja voi harhautua Suomeen jatkossakin.

– On aivan selvää, että meiidän on saatava uusi tekstiviestiohjainen hälytysjärjestelmä toimimaan viivästyksettä. Tälle työlle hallitus on myöntänyt määrärahat jo viime vuonna, Orpo sanoi.

Orpo ja useat viranomaiset kertovat tiedotustilaisuudessa tuoreimmat tiedot tämän aamuisesta Uuttamaatta koskeneesta drooniuhasta tiedotustilaisuudessa.

Paikalla tiedotustilaisuudessa ovat pääministerin lisäksi pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, Ilmavoimien komentaja Timo Herranen ja Puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula sekä ilmailujohtaja Jukka Hannola Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Tästä on kyse

Vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista annettiin tänään aamuneljän aikaan Uudellamaalla. Vaaratiedotteessa kerrottiin Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion perusteella, että Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni. Alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin tai muuhun turvalliseen paikkaan. Vaaratiedote peruttiin noin kello 7 aikaan aamulla.

Epäselvää on kuitenkin edelleen, oliko Suomen ilmatilassa drooni vai ei ja jos oli, kuinka monta. Puolustusvoimien mukaan sillä ei ole havaintoa droonista Suomen ilmatilassa.