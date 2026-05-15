Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on päättänyt vierailunsa Kiinassa ja noussut paluulennolle Washingtoniin.

Presidentti Donald Trumpin tapaaminen Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä oli erittäin seurattu maailmanpoliittisen tilanteen ja sotien takia. Kyseessä oli ensimmäinen Yhdysvaltain presidentin Kiinan-vierailu sitten Trumpin ensimmäisen kauden.

Trumpin mukaan Xi sanoi, että Kiina tarjosi apuaan pyrkimyksissä Hormuzinsalmen avaamiseksi. Trump kommentoi tapaamista Fox Newsille.

Trumpin mukaan Xi lupasi, ettei Kiina lähettäisi alueelle sotilaskalustoa Iranin tueksi. Kiina ei ole vahvistanut asiaa.