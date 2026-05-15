Real Madridin supertähti Kylian Mbappe sai hyytävän vastaanoton palattuaan pelikentille, kun seuran omat kannattajat buuasivat tälle. Mbappe on nyt puhunut suunsa puhtaaksi viime viikkojen tapahtumista.

Mbappe on ollut sivussa pelaavasta kokoonpanosta kaksi edellistä ottelua. Real Oviedoa vastaan pelattu 2-0-voitto toi ranskalaisen kentälle vajaat parikymmentä minuuttia ennen loppua. Sisääntulo oli kaikkea muuta kuin mieluinen Mbappelle, sillä omat fanit buuasivat hänelle.

– He eivät ole tyytyväisiä. Se on ainoa tapa selittää buuaus, Mbappe sanoi Marcan mukaan.

Kannattajia on muun muassa kismittänyt Mbappen viikon kestänyt lomareissu Italian Cagliariin. Mbappen mukaan seura oli hyväksynyt matkan ja myös muita pelaajia oli ollut poissa Madridista Espanyol-ottelun aikaan.

– Jalkapalloilijana ei tarvitse aina ymmärtää, mutta on hyväksyttävä. Voin muuttaa tämän tilanteen, Mbappe totesi.

Lisää polttoainetta liekkeihin loi Mbappen julkaisema kuva kesken Barcelona-ottelun. Real Madrid oli tässä kohtaa 0-2-tappioasemassa ja Mbappe oli kirjoittanut tekstiksi "Hala Madrid". Kannattajat katsoivat tämän olleen huono vitsi. Mbappelta ei suoraan kysytty julkaisusta, mutta hän selvitti, miksei pelannut Barcelonaa vastaan ja miksi hän aloitti Oviedoaa vastaan penkiltä.

– Voin erittäin hyvin. En ole pelannut, koska olen valmentajan mukaan neljäs hyökkääjä. Hyväksyn sen ja pelaan sen, mitä saan, Mbappe kertoi.

Päävalmentaja Alvaro Arbeloa oli eri mieltä Mbappen sanojen kanssa ja kutsui asiaa väärinkäsitykseksi, että tämä olisi neljäs hyökkääjä. Arbeloa ei sanojensa mukaan ole koskaan sanonut näin.