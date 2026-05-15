Kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) pitää droonivaaratiedotetta poikkeuksellisena Uudellamaalla.
Useita kysymyksiä on auki liittyen perjantaiseen Uudenmaan drooniuhkaan.
Vielä on epäselvää, kuinka monesta droonista oli kyse Uudenmaan perjantaisesta drooniuhkaan liittyen.
– En voi vahvistaa tietoa siitä, montako (droonia) ja minkälainen kokonaisuus oli. Siinä määrin kuitenkin selkeä (tilanne), että vaaratiedote annettiin, sanoo pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoo MTV Uutisille sen jälkeen kun vaaratilanteen tiedotettiin olevan ohi.
Kohvakka vahvisti myöhemmin STT:lle, että tämänhetkisten tietojen mukaan Suomeen harhautui ainakin yksi drooni.
Vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista annettiin perjantaina aamuneljän aikaan Uudellamaalla.
Varhain aamulla annetun vaaratiedotteen mukaan Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni.
0:18Mahdollinen droonihavainto Uudellamaalla – Puolustusvoimien hävittäjät nousivat ilmaan
Vaaratiedote peruttiin kello 7 aikaan aamulla.