Ilmavoimien komentaja Timo Herranen kertoi perjantain tiedotustilaisuudessa hetki hetkeltä, miten operaatio mahdollisten droonien torjumiseksi käynnistettiin perjantaina.

Ilmavoimat sai hieman ennen kello 1 yöllä tiedon, että on aikaisempaa suurempi riski, että droonioperaatiossa drooneja harhautuu Suomeen.

Ilmavoimien komentaja Timo Herranen kertoo, että oli myös tieto siitä, että droonit olisivat aikaisempia suurempia ja niillä olisi aikaisempiin Suomeen harhautuneisiin drooneihin verrattuna suurempi räjähdelasti.

Tämän jälkeen käynnistettiin valmiuden tehostamistoimenpiteet.

Toimenpiteisiin kuuluivat muun muassa ilmavalvonnan henkilöstön lisääminen ja hävittäjäpäivystyksen tehostaminen säätämällä operatiivisessa päivystyksessä olevien aseistettujen hävittäjien päivystyspaikkaa, -aikaa ja lentoonlähtövalmiutta. Maavoimien helikoptereiden ja Merivoimien alusten käyttöä myös tehostettiin. Myös Rajavartiolaitos tehosti valmiuttaan.

– Samaan aikaan oltiin välittömästi yhteydessä liittolaisiin, Herranen kertoo.

Timo Herranen sanoo, että droonien harhautumiseen oli varauduttu. Lopulta drooneja ei tullut Suomen ilmatilaan.Lehtikuva

Kello 2.25 aktivoitiin tilapäinen rajoitusalue Helsingin itäpuolelle. Tämä olisi mahdollistanut tehokkaammat torjuntatoimet.

– Viranomaisia varoitettiin hieman ennen kello kolmea, jonka jälkeen poliisi ja pelastustoimet käynnistivät omat toimet.

Päätös Helsingin ilmatilan sulkemisesta tehtiin hieman ennen kello neljää aamulla.