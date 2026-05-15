Jäätelökakun pakkausmerkinnöistä ei selviä, että tuote voi sisältää jäämiä kananmunasta.
Suomen Jätskiauto Oy on tiedottanut yhden myynnissä olleen tuotteensa pakkausmerkinnän virheestä, kertoo Ruokavirasto.
Vanilja-suklaajäätelökakku 1L -tuotteen suomenkielisistä pakkausmerkinnöistä on jäänyt pois merkintä siitä, että tuote saattaa sisältää jäämiä kananmunasta.
Niinpä tuote voi aiheuttaa terveysriskin kananmunalle allergisille kuluttajille.
Tuotteen korjatut tiedot ovat nyt nähtävillä Suomen Jätskiauto Oy:n verkkosivuilla ja myyntipisteissä. Tiedot saa myös kyseisen tuotteen ostajille erikseen myynnin yhteydessä.
Kuluttajat voivat halutessaan palauttaa tuotteen ostopaikkaan, jossa tuotteen hinta hyvitetään.
