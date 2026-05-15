Perjantaiaamun drooniuhka pysäytti lentoliikenteen Helsinki-Vantaan lentokentällä useaksi tunniksi.

MTV Uutiset vieraili kahdeksan jälkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalla, jossa lentoliikenne oli jo alkanut uudelleen aamun drooniuhan jälkeen. Tilanne voi kuitenkin vielä saada aikaan viivästyksiä päivän lennoissa.

Felix ja Mikko kertoivat MTV Uutisille, että heidän lentonsa Barcelonaan myöhästyi kymmenellä minuutilla.

– Fiilis oli aika epätodellinen. Mietin, että pääsenkö reissuun ollenkaan. Vähän pelotti ja ihmetytti paljon, Felix kertoo aamun tunnelmista, kun drooniuutinen tavoitti hänet.

Mikko sanoo, että hän olisi toivonut viestinnän olevan selkeämpää.

– Ihmetytti, että mistä on kyse. Tilanne oli epäselvä kaiken kaikkiaan. Pääsevätkö lapset kouluun, pannaanko sairaalat kiinni, vai mitä tehdään, kun ihmiset eivät saa liikkua ulkona?

Krakovaan tänään ystäväporukkansa kanssa lentävä Päivi Hissa kertoo olevansa järkyttynyt siitä, että droonit voivat olla uhka lentoliikenteelle Suomessa.

– Olemme eläneet täällä tällaisessa lintukodossa, niin onhan se kamalaa.

