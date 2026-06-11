Eilen syntyi SE naisten 100 metrin aidoissa, tänään 17-vuotiaiden miesten 110 metrin aidoissa.
Pyry Heiskanen paineli 17-vuotiaiden miesten 110 metrin aitojen Suomen ennätyksen 13,39 Espoossa Leppävaaran stadionilla. Ikäluokan aiempi SE oli Rasmus Vehmaan neljä vuotta juoksema 13,41.
Ikäluokan aitakorkeus on 91,4 senttimetriä, kun miehissä kilpaillaan 106,7-senttisillä aidoilla.
17-vuotiaan Heiskasen Youth Athletics Gamesin ensimmäisenä päivänä tikkaama 13,39 on myös alle 18-vuotiaiden Euroopan tilaston kärkiaika. Tuloksesta tekee entistä kovemman se, että se syntyi rankkasateessa.
– En odottanut näin kovaa aikaa. Tämä oli tosi iso yllätys tällaisissa sääolosuhteissa, hän iloitsi Urheiluliiton tiedotteessa.
Vantaalaista Kenttäurheilijat-58:ää edustava Heiskanen voitti kisan ylivoimaisesti. Toiseksi sijoittunut Tampereen Pyrinnön Ryan Röör hävisi hänelle puolitoista sekuntia.
Ennen aitomista Heiskanen voitti pituushypyn tuloksella 737. Se syntyi tilastokelvottomaan myötätuuleen, mutta nuorukaisen uudeksi ennätykseksi kirjattiin samassa kisassa ennätyskelpoisessa tuulessa syntynyt 735.
– Pituushypyssä oli hyvät olosuhteet. Tulos ei ollut yllätys, sillä hyppäsin viikko sitten 729. Jätin kaksi viimeistä hyppyä väliin säästelläkseni jalkoja aitajuoksuun.
Eilen Saara Keskitalo kiiti Lahden GP-kilpailussa naisten 100 metrin aidoissa Suomen ennätykseksi 12,64.