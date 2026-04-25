Lapsi ja kaksi aikuista saivat koiranpureman Lemmikkimessuilla Helsingin Messukeskuksessa lauantaina. Kukaan ei loukkaantunut tilanteissa vakavasti.
Messukeskuksen viestintäasiantuntija Teija Armanto kertoo STT:lle, että tapauksissa on todennäköisesti kyse eri koirista. Messukeskus kertoo selvittävänsä, mistä tapaukset ovat johtuneet.
Jo aiemmin MTV Uutiset kertoi, että Lemmikkimessuilla tapahtui koirahyökkäys, jossa kookas koira kävi pienen koiranpennun kimppuun.
Ihmisiin kohdistuneista välikohtauksista kertoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.
Viime tai toissa vuonna Messukeskuksen tietoon ei tullut vastaavia tapauksia Lemmikkimessuilla.