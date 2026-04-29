– Kotona nämä eleet huomataan usein paremmin, mutta silloinkaan niitä ei aina uskota, eli koiran pitelemistä jatketaan vaikkapa kynsienleikkaustilanteessa, vaikka se osoittaa kaikin keinoin, että tilanne pitäisi lopettaa hyvän sään aikana, Pohjola sanoo.
Pohjolan mukaan paras tapa välttyä koiran puremilta on välttää lähestymästä ollenkaan itselle tuntemattomia koiria varsinkin yleisillä paikoilla.
Tutun koiran puremia voi ehkäistä, kun koiraa ei ärsytä eikä aseteta tilanteisiin, joissa koira kokee tarvetta puolustautua.
Koiria, jotka purevat ihmisiä, yhdistävät usein samankaltaiset taustatekijät.
Näitä ovat puutteellinen pentuaikainen sosiaalistaminen eli liian vähäiset positiiviset kokemukset erilaisista ihmisistä ja pelko sekä kokemattomuus eri tilanteissa. Lisäksi ihmisen tekemät tulkinta- ja arviointivirheet voivat pahentaa tilannetta.
– Koiran murinasta rankaisu, väkisin suusta ottaminen, tuijottaminen, selättäminen, lyöminen ja potkiminen lisäävät tutkitusti aggressiivista reagointia koiralta, Pohjola listaa.
