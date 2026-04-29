Viimeaikaiset koiran puremat puhuttavat. Asiantuntijan mukaan koiria, jotka purevat ihmisiä, yhdistävät usein samankaltaiset taustatekijät.

Yksi lapsi ja kaksi aikuista sai koiranpureman Lemmikkimessuilla Helsingin Messukeskuksessa viime viikonloppuna.

Tiistaina uutisoitiin, kuinka keski-ikäinen nainen löytyi omakotitalosta Siuntiosta kuolleena sunnuntaina, ja poliisi epäilee naisen koiran purreen tätä.

Ei ole selvää vielä, onko koira purrut naista tämän kuoleman jälkeen vai sitä ennen.

Tapaukset herättävät kysymyksen: miksi koira puree omistajaansa tai jopa tuntematonta ihmistä? MTV Uutiset kysyi asiaa eläinten käytösneuvojalta Jaana Pohjolalta.

Pohjola kommentoi asiaa yleisellä tasolla, eikä ota kantaa Lemmikkimessujen tai Siuntion tapauksiin.

Monia syitä

Koiran puremiselle voi olla monia syitä.