Samankaltaiset geenilöydökset selittävät persoonallisuuden piirteitä sekä koirilla että ihmisillä.
Koirien geenitutkimuksissa on löydetty rotukohtaisia profiileja koskien sitä, millainen käytös tai persoona on tyypillistä tietylle rodulle.
– Esimerkiksi pakko-oireiseen käyttäytymiseen on useitakin geenilokuksia paikannettu. Myös arkuuteen ja pelokkuuteen liittyviä geenialueita on tunnistettu, kertoi molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi Tiedekulman ja MTV Uutisten yhteisessä Ymmärrätkö koiraasi? -tapahtumassa.
– Mielenkiintoista on, että geenilöydöistä useat korreloivat ihmisten vastaavien geenilöytöjen kanssa.
Roduissa eroja käytösongelmissa
Lohen mukaan rotujen välillä on eroa siinä, millaisia käytösongelmia koirilla havaitaan.
– Toisiin on rikastunut tietyntyyppinen käytös. Esimerkiksi shetlanninlammaskoirissa on aika paljon arkoja koiria.
Lisäksi koirien geenitutkimuksissa on löytynyt viitteitä siitä, että tietynlaiset fysiologiset muutokset voivat vaikuttaa koiran käyttäytymiseen.
– Labradorinnoutajilta on löytynyt POMC-geenistä virhe. POMC-geeni säätelee ruokahalua aivoissa. Ihmisillä tämä POMC-geeni aiheuttaa ylilihavuutta, kun on sietämätön himo syödä.
– Kun tutkittiin labradorinnoutajapopulaatioita, löytyi POMC-geenimuutosta erityisesti opaskoirakoulusta. Ilmeisesti, koska ruokapalkinto saa koulutettavuuden paremmaksi.
Mitä tiedetään Suomen suosituimpien koirarotujen persoonasta tutkimuksen perusteella? Yli 7 000 suomalaiskoiraa tutkinut Katriina Tiira kertoo yllä olevalla videolla.
