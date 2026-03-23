Pitkän uran eläinlääkärinä tehnyt Teppo Heinola on kokenut työssään lähes kaiken – myös hetken, jolloin pääsi näkemään suomalaisen eläinlääketieteen historiaa.

Eläinlääkärin työ on usein arkista ja näkymätöntä puurtamista, mutta Teppo Heinolan työ tunnetaan laajalti.

Tepon ja hänen eläinlääkärivaimonsa Suvin Facebook-ryhmällä on 40 000 seuraajaa. Heidän tekemisiinsä ja ajatuksiinsa on voinut tutustua myös kahdessa kirjassa.

Monet tarinoista ovat humoristisia, vaikka tilanteet itsessään ovat välillä hyvinkin vakavia.

Koira koekaniinina

Yksi pariskunnan potilaista oli Kiara-koira, joka sairastui vakavasti seitsemänvuotiaana.

– Siellä oli munuaiskivi, jonka seurauksena sille tuli henkeä uhkaava tulehdus. Vaimoni poisti sen tähystysleikkaamalla, Heinola kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Koiran tähystysoperaatio oli Suomessa tuolloin jotain ennenkokematonta. Se oli nimittäin ensimmäinen kerta, kun sellainen tehtiin Suomessa.

Tähystyksessä iholle tulee vain hyvin pieni haava, joten Kiara oli Heinolan mukaan jo seuraavana aamuna "kerjäämässä evästä", kun se vielä edellisenä päivänä oli tuotu klinikalle kantamalla.

– Lääketieteessä mennään välillä isoin askelin eteenpäin, ja Kiara on siitä hyvä esimerkki, Heinola totesi.

Kiara sai leikkauksen ansiosta kaksi ja puoli vuotta lisäaikaa. Se menehtyi noin kymmenvuotiaana toiseen sairauteen.

– Kaksi ja puoli vuotta koiralla on vähän kuin ihmisellä kahdeksankymppisenä leimattaisiin lippu. Se oli aika pitkä aika, ja Kiaralla oli tosi mukavaa.

Silmät menivät kosteiksi

Kaikkein hienoimpia hetkiä ovat Heinolan mukaan sellaiset onnistumiset, joissa perheelle tai yksittäiselle ihmiselle rakas otus saa avun.

– Se tunne siitä, kun homma onnistuu ja menee putkeen. Kyllä se semmoinen, kun jonkun 80-vuotiaan papparaisen ainut kaveri lähtee ovesta pihalle jatkamaan, siinä menevät silmät aika kosteiksi.

– Ihan vakavasti: ne ovat kovia juttuja.

Entä jos ei ole varaa hoitaa?

Lemmikkien leikkaukset ja esimerkiksi hammasoperaatiot ovat yksityisellä eläinlääkäriasemalla joskus hyvin kalliita. Lemmikeille ei myöskään ole samanlaista kunnallista terveydenhuoltoa kuin ihmisille.

Joskus omistajalla ei ole lemmikin hoitamiseen edes varaa.

Heinola puolustaa eläinlääkäriasemien hintoja isoilla kuluilla, joihin ei saa tukea yhteiskunnalta.

Lääkäri ei saa hänen mukaansa kuitenkaan jättää tarjoamatta esimerkiksi leikkausvaihtoehtoa siitä huolimatta, että se on kallis.

– En tunne ketään eläinlääkäriä, joka lähtisi rahanahneuksissaan tekemään mitään. Mutta meillä on mahdollisuudet tällä hetkellä tehdä todella pitkälle meneviä hoitotoimenpiteitä. Kiaran tapauksessa ne olivat rahan väärttejä.

Myöskään huonoja uutisia ei saa peitellä.

– On eläinlääkärin ammattitaidosta kiinni kertoa, että nyt tämmöinen kannattaa tehdä. Toisaalta on myös äärettömän tärkeä sanoa se, että nyt on se kohta, jossa ei kannata jatkaa.

Heinolan mukaan päätösvalta oman lemmikin asiassa on aina omistajalla.

– Hänen pitää aina olla se, jolla on se päätösoikeus. Ikinä se ei saa olla eläinlääkäri, joka lähtee viemään asiaa.

Uupumuksen taustalla asennemuutos

Julkisuudessa on puhuttu jonkin verran eläinlääkäreiden uupumuksista. Heinola arvioi yhdeksi syyksi sen, että lemmikit ovat nousseet pihavahdeista ja hiiren jahtaajista perheenjäseniksi.



– Ne ovat monesti tärkeämpiä kuin lähisukulaiset, ja eläinlääkärin vastuu on tosi kova. Eläinlääkäriksi ei hakeudu kukaan, joka ei välittäisi eläimistä, vaan usein kyseessä on hyvin eläinrakas ja empaattinen ihminen, Heinola kuvaa.

Pieneläinpuolella ei ole Heinolan mukaan myöskään mitään tukiverkkoja, ja eläinlääkäri on arjessaan aika orpo.

– Kun potilasta pitää tehdä päätöksiä tai saati, jos asia menee huonosti, eläinlääkäri on monesti siinä tilanteessa ihan yksinään. Se olisi vähän sama kuin yksityisklinikalla menehtyisi ihminen. Sitä ei tapahdu, koska loppulippu tulee yleensä isoissa sairaaloissa.