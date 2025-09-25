Koiran käyttäytymisongelmien taustalla voi piillä moni asia.

Näennäisesti käytösongelmainen koira ei ole hankala tahallaan. Koiran käyttäytymiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi yleinen olotila, kuormitus, univaje ja erilaiset kivut.

– Kaikki tämä vaikuttaa siihen, miten juuri nyt tässä hetkessä se koira käyttäytyy. Nämähän ovat kaikki asioita, joihin me vaikutamme jatkuvasti, oli se nuori tai vanha koira, muistuttaa eläintenkouluttaja Sofia Haapanen Huomenta Suomi -ohjelmassa.

Koiran käyttäytyminen ja oppiminen (Tuuma 2025) -kirjan kirjoittaneet Haapanen ja eläinlääkäri Aino Patjas muistuttavatkin, että käytökseen liittyvien ongelmien korjaus ei ole menetetty peli aikuisenkaan koiran kohdalla. Käytöksen taustalla olevat syyt kuitenkin pitää selvittää.

– Ehkä aika tyypillinen ajatus koirien kohdalla on se, että ihminen näkee, että koiralla on joku "käytösongelma", ja se halutaan muuttaa. Mutta ehkä voisi olla koiran kannalta reilumpi ajatus ja myös tehokkaampi keino ajatella, että minkä takia se koira käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Käyttäytyminen on aina koiran pyrkimys sopeutua, Patjas sanoo.

"Moni ajattelee, että se on normaalia"

Patjas muistuttaa, että nykykoirat ovat myös hyvin sairaita, mikä heijastuu myös käytökseen. Jos koiralla on jokin käytöshäiriö, tarvitaankin usein sekä eläinlääkäriä että eläintenkouluttajaa.

– Käytännössä aina sieltä löytyy [käytösongelman] taustalta joku terveydellinen haaste.

Esimerkiksi suolistolla ja ravinnolla on iso merkitys koiran käyttäytymiseen.

– Minkä huomaan eläinlääkärin työssä, niin vaikka se, jos koiralla on vähän maha löysällä, niin moni ajattelee, että se on normaalia. Mutta oikeasti normaalia on se, että se uloste on aina kiinteää ja tasalaatuista, Patjas toteaa.

Miten rescue-koiran arkuuteen kannattaisi suhtautua? Mikä tyypillinen oire kertoo, että kaikki ei ole hyvin koiran kehossa? Katso koko keskustelu koirien käytöksestä yllä olevalta videolta!