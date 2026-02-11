Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten sota Ukrainassa muutti lemmikkikoirien käytöstä ja millaiset koirat selviytyivät todennäköisimmin.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, lukuisat lemmikkikoirat jäivät ilman perhettä ja kotia.

Kansainvälisen tutkimusryhmän joulukuussa julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin, miten sota vaikutti Ukrainan koiriin.

– Sodan alusta lähtien olemme nähneet hyvin surullisen tilanteen lemmikkieläinten kanssa Ukrainassa, sanoo tutkimukseen osallistunut eläintieteilijä Mariia Martsiv Lvivin yliopistosta New York Timesille.

– Jotkut ihmiset ottivat lemmikkinsä mukaansa, mutta toiset jättivät ne yksinkertaisesti rautatieasemille tai miehitetyille alueille.

Tutkimuksessa kerättiin dataa yhteensä 763 koirasta yhdeksältä eri alueelta. Tutkimusryhmä toimi yhteistyössä eläinsuojien, eläinlääkärien ja vapaaehtoisten kanssa.

Nainen kantoi koiraa sylissään Venäjän iskettyä asuinrakennukseen Kiovassa heinäkuussa 2025.EPA/SERGEY DOLZHENKO

Tiedonkeruuta rintamalinjalta johti Lvivin yliopiston eläintieteilijä Igor Dykyy, joka palveli asevoimissa Donetskissa ja Harkovassa.

– Monet kulkukoirat asuivat kanssamme Zarichnen kylässä, Dykyy kertoo New York Timesille.

– Ne olivat kauhuissaan sodan vuoksi; jotkut kärsivät tykkitulen aiheuttamasta traumaperäisestä stressihäiriöstä. Yhdellä pienellä koiralla oli murtunut jalka, joka ei ollut parantunut kunnolla, minkä vuoksi se ontui pysyvästi. Toinen oli sokea toisesta silmästä, jonka se oli menettänyt räjähdyksessä.

Villiintymisen merkkejä

Lähellä rintamalinjaa tutkituilla koirilla havaittiin hyvin nopeasti tapahtunutta villiintymistä. Niiden käytös oli alkanut muistuttaa susia, kojootteja tai dingoja.

Myös niiden ulkonäössä oli selvästi eroavaisuuksia yleiseen koirakantaan, ja ne useammin muistuttivat villejä sukulaisiaan.

Rintamalinjan koirilla oli harvemmin joidenkin rotujen ylikorostuneita piirteitä, kuten erittäin lyhyitä tai pitkulaisia kuonoja. Korvat olivat useammin pystyt kuin lurpat, ja monet olivat ruumiinpainoltaan hoikkia.

Tutkijaryhmä painottaa, ettei kyse ole evoluution aiheuttamasta muutoksesta, sillä se ei tapahtuisi näin nopeasti. Kyse on siitä, millaiset piirteet auttavat koiria selviytymään karuissa olosuhteissa.

Esimerkiksi ruumiinpainoltaan pienet koirat harvemmin laukaisevat maamiinoja ja pystyvät paremmin piiloutumaan.

– Meitä yllätti eniten se, kuinka nopeasti nämä muutokset ilmenivät. Sota oli kestänyt suhteellisen lyhyen ajan, mutta ero etulinjan koirien ja muiden populaatioiden välillä oli jo hyvin selvä, sanoo puolalaistutkija Małgorzata Witek.

Käytöksessä tapahtuneista muutoksista huolimatta koirat olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yhä riippuvaisia ihmisestä ruoanhankinnassa.

Osa koirista vain täydensi ruoantarvettaan satunnaisella metsästyksellä ja osan adoptoivat Ukrainan sotilaat. Joskus koirat selviytyivät syömällä kaatuneiden sotilaiden ruumiita.

Tutkijoiden mukaan nykytieto kertoo sodan aiheuttamasta ympäristökriisistä ja toimii myös hälyttävänä tietona muiden lajien suhteen, jotka eivät pysty sopeutumaan muutoksiin yhtä nopeasti kuin koirat.