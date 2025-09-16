Monissa maailman maissa on kiellettyjä koirarotuja, joita ei saa omistaa eikä edes tuoda maahan. Suomessa kieltoja ei ole. Kennelliitto perustelee asiaa linjanvedon vaikeudella.

Siinä missä kaikki koirat rodusta riippumatta voivat temmeltää Suomessa lain sallimissa rajoissa, monessa muussa maassa on tiukempaa.

Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa on pitkä lista kiellettyjä rotuja.

Norjassa kiellettyjä koiria ovat pitbullterrierit, amerikanstaffordshirenterrierit, tosa inut, dogo argentinot, fila brasileirot ja tšekkoslovakiansusikoirat, kerrotaan muun muassa ulkoministeriön Suomi ulkomailla -sivuilla ja Norjan matkailusivustolla.

Erilaisia hyökkäämään ja puolustamaan koulutettuja koiria ei voi viedä Norjaan edes lomamatkalle. Sääntö koskee myös kauttakulkua Norjan kautta.

Myöskään katukoiria ja -kissoja, eli esimerkiksi vastahankittuja rescue-eläimiä ei saa viedä Norjaan, ellei ole asunut eläimen kanssa kuutta kuukautta ennen matkustamista. Tämä pitää pystyä myös todistamaan.

Tanskassa on 13 koirarotua, joiden omistaminen, kasvattaminen ja maahan tuominen on kielletty laissa. Kiellosta ei ole mahdollista saada poikkeusta, mutta se ei koske kauttakulkua.

Tanskan kieltolistalla ovat pitbullterrieri, tosa inu, amerikanstaffordshirenterrieri, fila brasileiro, dogo argentino, amerikanbulldoggi, boerboel, kangalinkoira, keskiaasiankoira, kaukasiankoira, etelävenäjänkoira, tornjak eli bosnialaiskroatialainen paimenkoira ja arplaninac eli jugoslavianpaimenkoira.

Raision koirahyökkäystapauksesta tuttu kangalinkoira löytyy kiellettyjen rotujen joukosta Tanskan lisäksi myös ainakin Intiasta. Monissa muissa maissa sen pitämiseen liittyy tiukkoja vaatimuksia.

Egypti kielsi lähes kaikki rodut

Egypti kielsi lähes kaikki koirarodut helmikuussa vuosi sitten tapahtuneen koirahyökkäysten takia.

Tällä hetkellä vain kymmenen koirarodun edustajia saa jatkossa pitää vapaasti lemmikkinä Egyptissä, kerrotaan muun muassa Kennelliiton Koiramme-lehdessä.

Sallittuja rotuja ovat muun muassa villakoira ja jackrussellinterrieri. Kieltolistalla taas ovat maassa suositut rottweilerit, saksanpaimenkoirat ja huskyt sekä kaukasianpaimenkoirat, bullmastiffit ja pitbullit.

Britanniassa kiellettyjä ovat muun muassa amerikanpittbullterrieri, dogo argentino, tosa inu, fila brasileiro ja amerikanbully xl.

Saksa kielsi niin sanottujen taistelukoirarotujen kasvattamisen ja hallussapidon vuonna 2000. Kielto koskee muun muassa pitbull- ja staffordshirenbullterrierejä.

Saksan Berliinissä on lisäksi säädetty musta lista roduista, joiden edustajien ja omistajien on suoritettava koiranpitokortti.

Mustalla listalla olevia koiria – kuten amerikanpitbullterrieriä, espanjanmastiffi aja fila brasileiroa – tulee julkisilla paikoilla pitää remmissä ja kuonokopassa. Koirien tulee lisäksi kantaa pantaa, jossa tunnuksena on vihreä riipus.

Miksi Suomi sallii kaikki?

Suomessa ei ole kiellettyjä koirarotuja.

Kennelliiton viestinnästä kerrotaan, että rotukieltoja ei ole Suomessa asetettu, koska linjanveto eri rotujen välillä on niin vaikeaa.

Kaikki tietyn rodun edustajat eivät ole esimerkiksi aggressiivisia, vaikka jotkin ovat, ja toisaalta minkärotuinen tahansa koira voi olla joskus vihainen tai luonteeltaan hyökkäävä, Kennelliitosta huomautetaan.

Pohjoismaista myöskään Ruotsissa ja Islannissa ei ole kokonaan kiellettyjä koirarotuja.

Lue myös: