Jalkapallon MM-kisa-avausta varjostaa kuolemantapaus.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Saksalaismies kuoli tunteja ennen jalkapallon MM-kilpailujen avausottelua Mexico Cityn Estadio Azteca -stadionin yhteydessä. Tragediasta kertovat muun muassa Yahoo ja The Washington Post.
Kahdeksankymppisen miehen epäillään saaneen sydänkohtauksen stadionin porteilla, kun tuhansia faneja asteli sisään.