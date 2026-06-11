Tänä vuonna hyökkäyksiä Länsirannalla on tapahtunut yhteensä jo yli tuhat.
Länsirannalla Israelin siirtokuntalaisten väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet ennätyslukemiin, sanoo YK.
YK:n hätäaputoimisto OCHA:n lukujen mukaan siirtokuntalaisten tekemiä hyökkäyksiä, jotka aiheuttavat henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja, tapahtuu tällä hetkellä keskimäärin kuusi päivässä.
Tänä vuonna vastaavia hyökkäyksiä on tapahtunut yhteensä jo yli tuhat.
Israel on miehittänyt Länsirantaa vuodesta 1967. Muun muassa EU ja YK katsovat miehityksen kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. Länsirannalla asuu noin puoli miljoonaa israelilaista ja kolme miljoonaa palestiinalaista.