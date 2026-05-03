Jenna Lehtonen kertoo Asian ytimessä.doc -dokumentissa Sairaiksi jalostetut, miksi valitsi cavalierkingcharlesinspanielin. Pian 12-vuotiaalla Sukka-koiralla on useita rodulle tyypillisiä sairauksia.

Kun Jenna Lehtonen muistelee vuotta 2001, mielikuva on kirkas. Hän oli 14-vuotias, koiraa vanhemmiltaan kinuava teinityttö, joka oli jo ehtinyt valmistua 4H-dogsitteriksi ja lukea läpi kaikki lähikirjaston koirakirjat.

Perheeseen oli alun perin tulossa kääpiövillakoira, mutta lopulta perheeseen päätyi cavalierkingcharlesinspanieli Dolly.

– Äidillä kävi asiakkaana nainen, joka kasvatti cavaliereja. Hän suositteli cavaliereja nimenomaan ensikoiraksi, sanoo Lehtonen.

Dolly hankittin Jenna Lehtosen lapsuudenperheen ensimmäiseksi koiraksi.

Dolly tuli perheeseen samana vuonna. Lehtosen mukaan koira oli rotunsa perikuva eli avoin ja ystävällinen, ja sen pystyi ottamaan mukaan kaikkialle. Yksi erityinen piirre on jäänyt erityisesti Lehtosen mieleen.

– Dolly oli hyvin rotutyypillinen cavalier, ystävällinen ja ahne. Dolly omasi myös hyvin vahvan riistavietin, ja lähti vetämään rusakoiden perään ja ajoi linnut lentoon. Aina jos kadulla tuli vastaan linnun sulkia, niin hän otti ne heti suuhunsa, eikä hevillä antanut mitään, Lehtonen kertoo.

Dolly kulki Lehtosen mukana kaikkialle. Nuoruusvuodet, kesätyöpaikat ja muutot seurasivat toisiaan, ja koira oli aina mukana.

– Me oltiin vähän sellainen parivaljakko Jenna ja Dolly, joka kulki aina kaikkialla kahdestaan, ja kaikki tiesi meidät, Lehtonen sanoo.