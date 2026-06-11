Etelä-Afrikka kämmäili. Meksiko maalasi.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Yleisö Mexico Cityssa pääsi huutamaan riemusta täysin palkein, kun kotijoukkue Meksiko iski 1–0-johtoon Etelä-Afrikkaa vastaan jalkapallon MM-kisojen avausottelussa.
Osuma syntyi kahdeksan ja puolen minuutin pelin jälkeen.
Etelä-Afrikan maalivahti Ronwen Williams antoi vaarallisen syötön eteensä, kasvot häntä kohti olleelle keskikenttäpelaaja . Se kostautui, kun Sithole antoi pallon mennä ensimmäisellä kosketuksellaan melko pitkälle sivulleen.