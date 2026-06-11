Mies tunnusti Minnesotan viime kesäiset murhan sen jälkeen, kun syyttäjät kertoivat, etteivät vaadi kuolemantuomiota.
Yhdysvalloissa kuusikymppinen mies on myöntänyt syyllisyytensä demokraattipoliitikkojen ampumisiin Minnesotassa viime vuoden kesänä.
Mies myönsi torstaina syyllistyneensä muun muassa kahteen murhaan. Hän tunnusti sen jälkeen, kun liittovaltion syyttäjät olivat kertoneet, etteivät vaadi miehelle kuolemantuomiota.
Mies naamioitui viime kesänä poliisiksi ja hyökkäsi aseen kanssa kahden demokraattipoliitikon koteihin.
Ensimmäisessä iskussa kuolivat osavaltion edustajainhuoneen jäsen Melissa Hortman ja tämän mies Mark. Jälkimmäisessä iskussa haavoittuivat osavaltion senaatin jäsen John Hoffman ja tämän vaimo Yvette.