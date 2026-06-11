Presidentti Donald Trump nimitti kansalliseksi tiedustelujohtajaksi aluksi kiistanalaisen hahmon Bill Pulten, mutta muutti mieltään.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ilmoitti torstaina nimittävänsä Jay Claytonin seuraavaksi pysyväksi kansalliseksi tiedustelujohtajaksi, kertovat muun muassa New York Times ja CNBC.

Senaatin on vielä vahvistettava Claytonin nimitys. Clayton toimii tällä hetkellä Manhattanin alueella toimivana liittovaltion syyttäjänä.

Hän on aiemmin johtanut myös liittovaltion arvopaperimarkkinoita ja pörssikauppaa valvovaa ja säätelevää virastoa SEC:tä.

Tutkinta aiemmasta ehdokkaasta

Trumpin ilmoitus tulee sen jälkeen, kun hänen aiempi nimityksensä herätti kiistaa niin demokraattien kuin republikaanien keskuudessa.

Presidentti nimittäin nimitti aluksi kyseiseen virkaan liittovaltion asuntorahoitusviraston johtajan ja liikemiehen Bill Pulten.