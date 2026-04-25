Lemmikkimessuilla Helsingissä on tapahtunut koirahyökkäys, jossa kookas koira kävi pienen koiranpennun kimppuun.
Iso vinttikoira puri venäjänbolonkarotuista koiranpentua Helsingin Messukeskuksessa järjestetyssä tapahtumassa tänään lauantaina aamupäivällä.
Myös pennun omistaja sai vammoja käsiinsä mentyään väliin.
Aiheesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Asian vahvistavat MTV Uutisille Venäjänbolonkat ry:n varapuheenjohtaja Venla Ristkari ja Heidi Ekholm-Talas Messukeskuksen viestinnästä.
Venäjänbolonka on aikuisena 3–4 kilon painoinen. Hyökkäyksen kohteeksi joutunut pentu oli Venla Ristkarin mukaan parikiloinen.
Ristkari ei nähnyt itse tilannetta, mutta meni paikalle kuullessaan pennun huudon.
Iltalehden mukaan hyökännyt koira oli tapahtumassa May’s Galgo Rescue -yhdistyksen mukana.
Onni onnettomuudessa
Heidi Ekholm-Talas kertoo MTV Uutisille, että koirapentu ei loukkaantunut tilanteessa pahasti.
– Meillä on sellainen ymmärrys, että ei olisi käynyt pahasti. Meillä oli eläinlääkäri heti paikalla, ja hänen tarkistuksen perusteella koira oli selvinnyt pintanaarmuilla. Omistaja lähti vielä tarkistuttamaan tilannetta varmuudeksi muualle. Meillä ei ole muuta tietoa.
Ristkari vahvistaa, että pentu on kunnossa, mutta hänen mukaansa oli vain luojan lykky, ettei käynyt pahemmin.